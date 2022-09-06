Куат, Алип, Зайнутдинов, Устименко, Садыбеков вызваны в сборную Казахстана на матчи Лиги наций

Опубликован расширенный список игроков сборной Казахстана, вызванных на матчи Лиги наций УЕФА против Беларуси (22 сентября) и Азербайджана (25 сентября).

Вратари: Игорь Шацкий («Шахтер»), Мухаммеджан Сейсен («Тараз»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Данил Устименко («Кайрат»);

Защитники: Сергей Малый, Александр Марочкин, Багдат Каиров (все – «Тобол»), Елдос Ахметов («Тараз»), Михаил Габышев, Талгат Кусяпов (оба – «Астана»), Марат Быстров («Ахмат», Россия), Темирлан Ерланов, Дмитрий Шомко, Алибек Касым (все – «Актобе»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Гафуржан Суюмбаев («Аксу»);

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рамазан Оразов, Максим Самородов (все – «Актобе»), Асхат Тагыберген, Самат Жарынбетов (оба – «Тобол»), Аслан Дарабаев, Тимур Досмагамбетов, Исламбек Куат (все – «Астана»), Ян Вороговский («Моленбек», Бельгия), Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Адилет Садыбеков («Кайрат»);

Нападающие: Абат Аймбетов («Астана»), Абылайхан Жумабек («Тараз»), Айбар Жаксылыков («Тобол»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Роман Муртазаев («Шахтер»);

Тренерский штаб: Магомед Адиев – главный тренер, Евгений Коструб – ассистент главного тренера, Руслан Балтиев – ассистент главного тренера, Валерий Ситало – тренер вратарей, Ерлан Ибраим – тренер по физподготовке, Заур Нозадзе – тренер-аналитик.

Учебно-тренировочный сбор стартует 14 сентября в Нур-Султане.

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