«Сарыарка» завоевала Кубок Казахстана по хоккею

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Карагандинская «Сарыарка» выиграла Кубок Казахстана по хоккею в третий раз подряд.

В финальном матче был обыгран кокшетауский «Арлан» (3:0).

Шайбы:

  • 0:1 – Лагунов (Огиенко, Пархоменко) – 26:21 ГБ;
  • 0:2 – Ананичев Ал. (Пархоменко, Лагунов) – 52:38;
  • 0:3 – Лагунов – 57:58 ГМ ПВ.

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