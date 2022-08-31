«Кайрат» – «Акжайык»: где смотреть

«Кайрат» сыграет с «Акжайыком» в четвертьфинале Кубка Казахстана по футболу.
Старт в 19:00 по Нур-Султану.
Посмотреть можно по телеканалу Qazsport.
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