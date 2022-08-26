«Мактаарал» – «Шахтер»: смотреть онлайн

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«Мактаарал» сыграет с «Шахтером» в 17-м туре КПЛ.

Старт в 21:00 по Нур-Султану.

Таблица здесь.

Мактаарал – Шахтер Караганда
Дата проведения
26 августа, 18.00, «Туркестан Арена»
Онлайн матча

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