«Туран» подписал Нусипа и нигерийского форварда Фатаи

Туркестанский «Туран» усилился двумя футболистами.

Это 32-летний нигерийский нападающий Кехинде Фатаи и 28-летний полузащитник Арман Нусип, заявленные под 90-м и 23-м номерами соответственно.

Последней командой Фатаи был румынский «Арджеш», Нусип до последнего времени играл за «Каспий».

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