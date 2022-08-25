«Рубин» заинтересован в голкипере сборной Казахстана Шацком

Портал Vesti.kz сообщил, что казанский «Рубин» заинтересован в голкипере карагандинского «Шахтера» Игоре Шацком.

«Текущим летом казанцы рассматривали его в качестве усиления вратарской линии, однако затем Шацкий получил повреждение и выбыл на длительный срок. До получения повреждения стороны вели активные переговоры о контракте», – пишет источник.

Несмотря на то, что впоследствии российский клуб подписал Александра Беленова, за вратарем сборной Казахстана продолжается наблюдение.

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