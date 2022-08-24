Полузащитник «Акжайыка» Саулет женился на экс-нападающей сборной Казахстана Садыковой

25-летний полузащитник «Акжайыка» Ардак Саулет и 20-летняя экс-форвард сборных Казахстана по футболу и футзалу Лейла Садыкова сыграли свадьбу.

Молодоженов поздравил официальный аккаунт женской сборной Казахстана.

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У «Тобола» бардак в обороне, «Астана» с трудом обыграла петропавловцев, а «Актобе» отметил юбилей победой: КПЛ вернулась спустя полтора месяца