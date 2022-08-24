«Актобе» подписал участника Super Bol Жардемова

«Актобе» подписал контракт с полузащитником Алибеком Жардемовым.

20-летний игрок получил 15-й номер.

Жардемов выступал в системе клуба из Актобе в 2019-2021 годах, но так и не дебютировал в основном составе.

Он смог стать участником проекта Super Bol и в рамках шоу забил пять голов, один из которых – в ворота команды легенд сборной Казахстана.

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