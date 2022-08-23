Ахметов не сыграет против «Астаны»

32-летний защитник «Тараза» Елдос Ахметов не сыграет в предстоящем домашнем матче 17-го тура КПЛ против «Астаны», который состоится 27 августа.

В перенесенном матче 13-го тура против «Тобола» (2:2) Ахметов получил желтую карточку, которая стала четвертой в сезоне. Предстоящий матч против «Астаны» ему придется пропустить.

Всего в нынешнем сезоне Елдос Ахметов провел 15 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Матч состои

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