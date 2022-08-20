Где смотреть бой-реванш Усик – Джошуа в Казахстане 20 августа

В ночь с 20 на 21 августа украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) проведет второй бой с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО).

Этот поединок пройдет в Джидде (Саудовская Аравия).

Начало карда в 21:00, а сам бой запланирован ближе к 3 часам ночи по времени Нур-Султана.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на стриминговой платформе DAZN.

Год назад бой завершился на 12 раунде победой Усика — 117–112, 116–112 и 115–113.

Во сколько бой-реванш Усик – Джошуа в Казахстане 20 августа

Прямая трансляция боя-реванша Усик – Джошуа в Казахстане 20 августа