Рикарду Алвеш об инфраструктуре в Казахстане: «Особенно страшно играть в Уральске»

Бывший полузащитник «Кайрата» Рикарду Алвеш в интервью Sports.ru оценил качество футбольной инфраструктуры в Казахстане:

– В основном стадионы в Казахстане не очень хорошие. Отличные поля и стадионы у «Кайрата» и «Астаны». Также очень хороший стадион в «Актобе». У них еще и потрясающая атмосфера во время матчей. Остальные стадионы не такого хорошего качества.

Особенно страшно играть в Уральске, там ужасное синтетическое поле. Я думаю, ПФЛК не должна позволять «Акжайыку» играть на таком ужасном газоне. Недавно мы играли в Таразе, я тоже не понимаю, как на таком поле можно играть в футбол. Это же все связано со здоровьем игроков, очень легко получить травму на таком поле. Я не представляю, что кто-то еще и тренируется каждый день на таком газоне. Плохое качество полей не помогает футболистам.

Полное интервью Рикарду Алвеша читайте по ссылке.

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