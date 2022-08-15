«Барыс» – единственный клуб КХЛ, пока не сыгравший ни одного товарищеского матча

«Барыс» пока не провел ни одного товарищеского матча в межсезонье.

Казахстанская команда – единственная в КХЛ, пока не сыгравшая в контрольных встречах.

Столичный клуб перед стартом сезона будет участвовать в Кубке Президента (соперники – «Автомобилист», «Магнитка» и «Нефтехимик») и в Кубке Губернатора Челябинской области (также сыграют «Автомобилист», «Магнитка» и «Трактор»).

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