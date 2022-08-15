Тренер «Турана» Когай о 0:0 с «Жетысу»: «Ни одна команда не наиграла на победу»

Главный тренер «Турана» Сергей Когай прокомментировал безголевую ничью с «Жетысу» в Кубке Казахстана.

– Мы настраивались на победу и очень хотели выиграть, но не получилось. Думаю, что по такой игре ничья – справедливый результат. Поскольку ни одна команда не наиграла на победу. В первом тайме мы очень медленно переходили из обороны в атаку, а во втором тайме эти переходы пошли побыстрее и уже у нас появились шансы на гол.

«Жетысу» – крепкая команда, недаром она отняла очки у «Астаны». Моментов у нас, в принципе, было много, но не удалось нам довести эти моменты до гола. Недооценки соперника не было. Настрой был самый боевой, потому что через эту игру идет подготовка к чемпионату.

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