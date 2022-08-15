Благоевич о 7:1 с «Шахтером»: «Неудобно комментировать матч»

Главный тренер «Астаны» Срджан Благоевич прокомментировал разгром «Шахтера» (7:1) в Кубке Казахстана.

– Доволен тем, что выиграли игру и закончили групповой этап на первом месте – это самое главное. Неудобно комментировать матч, потому что перед нами была неосновная команда «Шахтера», не буду много говорить об игре. Думаю, заслуженно выиграли, дали шансы некоторым игрокам, а другие отдохнули. Готовимся к чемпионату, поздравляю своих ребят с победой и желаю удачи «Шахтеру» в сезоне.

– К вам присоединился новичок Килан Лебон. Насколько он сейчас готов к играм?

– Не готов. Его последняя официальная игра была в мае, и некоторое время он был без команды, он пришел к нам в качестве свободного агента. Сейчас его уровень готовности не совсем хороший, нужно время, но его у нас нет, поэтому постараемся найти оптимальную меру как приготовить его к чемпионату без травм.

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