Али Алиев: «Кайсар» использовал все свои моменты»

Главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев прокомментировал поражение от «Кайсара» (1:3) в Кубке Казахстана.

– Я поздравляю «Кайсар» с победой! Поздравляю за то, что они выиграли первое место в этой группе. Это заслуженно. Мотивация была запредельная, а также была правильно принята стратегия. Я считаю, что это достойная награда – первое место. По-моему, это у них историческое событие. Клуб из Первой лиги вышел из группы в четвертьфинал.

Что касается игры, «Кайсар» использовал все свои моменты, которые были. Голы были на загляденье, а исполнительское мастерство на высшем уровне. Поэтому, хочется поблагодарить их за этот мастер-класс, который они показали своим зрителям, при практически полных трибунах.

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