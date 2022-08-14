Сборная Казахстана по футзалу примет участие в Кубке Каспия

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что в декабре пройдет международный турнир «Кубок Каспия» в Иране.

«В начале ноября проведем товарищеские матчи в Таджикистане, а на декабрь в Иране намечено проведение Кубка Каспия с участием сборных России, Ирана, Казахстана и Азербайджана», — сказал Алиев.

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение об исключении всех российских сборных и клубов из турниров УЕФА по мини-футболу до дальнейших уведомлений.

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