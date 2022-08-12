Сергей Якирович: «Мы пропустили гол от «Тобола» и началась паника»

Главный тренер «Зриньски» Сергей Якирович прокомментировал итоги ответного матча 3-го раунда Лиги конференций против «Тобола» (1:1).

– Мы счастливы, это было очень сложно. Мы были хороши в первом тайме. Во втором получилось то, чего я меньше всего хотел. Мы говорили о том, чтобы продержаться 15-20 минут, и это пространство откроется для нас, но мы пропустили гол и началась паника.

Большое спасибо фанатам за это. Отдельное спасибо и тем шести парням, которые приехали в Казахстан. Я действительно не мог поверить, что они проделали такой путь и попали туда. Однако, их поддержка никогда не вызывала сомнений, и мы рады этому.

«Слован» – очень сложный соперник, они лучше, чем «Олимпиакос». Знаю, что будет нелегко, но нам нечего терять. Мы сделаем все возможное и постараемся выйти в групповой этап Лиги конференций.

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