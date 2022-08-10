Абдумалик завоевала бронзу на Всемирной шахматной Олимпиаде-2022

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала бронзовым призером Всемирной шахматной Олимпиады-2022 в Индии среди первых досок. На первой доске играют самые сильные игроки своих сборных.

Другая казахстанка Бибисара Асаубаева завершила четвертой среди вторых досок.

Женская сборная:

Жансая Абдумалик (22 года) – первая доска, 3-е место

Бибисара Асаубаева (18 лет) – вторая доска, 4-е место

Ксения Балабаева (17 лет) – третья доска, 16-е место

Гулисхан Нахбаева (31 год) – четвертая доска, 11-е место

Назерке Нургали (18 лет) – пятая доска, сыграла меньше 8 игр

Мужская сборная:

Ринат Джумабаев (33 года) – первая доска, не попал в топ-20

Алишер Сулейменов (22 года) – вторая доска, 13-е место

Муртас Кажгалеев (49 лет) – третья доска, сыграл меньше 8 игр

Арыстанбек Уразаев (24 года) – четвертая доска, 18-е место

Казыбек Ногербек (18 лет) – пятая доска, 19-е место.

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