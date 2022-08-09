Тренер «Ордабасы» Седнев – лучший в июле по версии ПФЛК

Профессиональная футбольная лига Казахстана традиционно опросила тренеров команд КПЛ.

Лучшим тренером прошедшего месяца признан Александр Седнев из «Ордабасы». Он получил 5 голосов.

Второе место в опросе занял Али Алиев («Кызыл-Жар»), третью строчку разделили между собой Нуркен Мазбаев («Тараз») и Андрей Ферапонтов («Мактаарал»).

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