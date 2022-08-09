Рыбакина вырвала победу у Бузковой на турнире в Торонто

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина одержала первую победу с момента триумфа на Уимблдоне.

Она одолела Мари Бузкову из Чехии (7:5, 6:7, 6:1) на турнире в Торонто, статистика матча здесь.

Теперь казахстанка встретится с победительницей пары Мэдисон Бренгл/Кори Гауфф (обе – США).

Ранее Рыбакина проиграла Дарье Касаткиной в Сан-Хосе, впоследствии россиянка завоевала титул.

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