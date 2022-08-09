Экс-игрок АПОЭЛ: «На Кипре «Кызыл-Жар» ничего не показал»

Экс-игрок АПОЭЛ Костас Фасулиотис поделился мнением о противостоянии кипрского клуба с «Кызыл-Жаром» в 4-м квалификационном раунде Лиги конференций.

– АПОЭЛ – гораздо лучшая команда, чем «Кызыл-Жар», он должен был выиграть первую игру со счетом 3:0. Теперь речь идет о счете 1:0, который требует внимания. Мне интересно посмотреть, как «Кызыл-Жар» сыграет дома, потому что на Кипре они ничего не показали. Даже не говорю о том, что АПОЭЛ – гораздо более сильная команда, и я думаю, что она пройдет в следующий раунд.

АПОЭЛу необходимо пробиться в групповой этап Лиги конференций, потому что иначе это будет катастрофой со всех точек зрения.

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