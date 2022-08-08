Нуркен Мазбаев о 5:3 с «Тоболом»: «Конечно, так играть в защите мы не должны»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал матч 5-го тура Кубка Казахстана против «Тобола» (5:3).

– Во-первых, хотел бы поздравить болельщиков «Тараза» с выходом в четвертьфинал Кубка страны. Конечно, есть еще последний тур, который определит лидера группы. Что касается вчерашнего матча, мы предполагали, что согласно стратегии «Тобол» из-за участия в еврокубках выставит молодежный состав. Но на деле произошло по-другому. Состав команды на 80% состоял из игроков основы. Можно даже сказать, на 90%. Мы не ожидали этого и психологически не были готовы. Потому в первые 20 минут и пропустили два гола. При этом, конечно, были ошибки защитников. Двое игроков обороны не смогли принять участие в матче. Елдос Ахметов не вышел из-за травмы, а Луке Гадрани ввиду рождения сына мы дали возможность побыть 3-4 дня с семьей. Вышедшие вместо них игроки не имели сыгранности, но их вины в пропущенных мячах нет.

Конечно, в составе «Тобола» играли футболисты сборных Казахстана и Узбекистана. Но и у нас были возможности. Первый гол забили после стандарта. Потом сравняли счет, но снова пропустили. Ход игры изменился, когда у соперника были заменены трое игроков. Играли в свою игру и довели матч до победы.

У нас была дальняя дорога, спасибо за самоотдачу ребятам. Я им сказал, что положение у «Тобола» сложнее. Мы предполагали, что физически соперник может подсесть после 15 минут второго тайма. Так и вышло. Пошли ошибки, но и у нас тоже. Конечно, так играть в защите мы не должны. Мы должны исправить ошибки, как следует подготовиться к матчу с «Мактааралом» и, более основательно, к матчам чемпионата.

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