Автор покера в ворота «Тобола» Жумабек: «Меня называют казахским Бензема? Пусть называют»

Нападающий «Тараза» Абылайхан Жумабек прокомментировал игру 5-го тура Кубка Казахстана с «Тоболом», где забил 4 мяча.

– Матч был очень сложным. После первых двух пропущенных мячей, игра становилась все более и более конкурентной. После того, как «Тобол» забил третий гол, матч стал более напряженным. Наша игра пошла хорошо, как будто у ребят открылось второе дыхание. Это мой первый покер. Я очень счастлив! Баджо как-то говорил, что после первого гола желание забить будет только расти.

Я очень благодарен болельщикам, которые приехали на стадион из Тараза. Хочется поблагодарить всех фанатов, которые смотрели и переживали через экран. Пожалуйста, поддерживайте нас! Мы также делаем все возможное, чтобы порадовать их.

– Ваши поклонники называют вас «казахским Бензема». Как вы к этому относитесь?

– Пусть называют. Мне самому очень нравится этот игрок.

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