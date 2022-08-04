Где смотреть «Штутгарт» – «Лейпциг» в Казахстане 7 августа

Теги Штутгарт бундеслига Германия РБ Лейпциг Setanta Sports.ru - Казахстан Setanta Qazaqstan (Сетанта Казахстан) Спорт Казахстана

Стартует новый сезон Бундеслиги. В 1-м туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет против «Штутгарта».

Матч стартует 7 августа в 19:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет Setanta Sports 2.

Статистика Бундеслиги здесь.

Штутгарт – РБ Лейпциг
Дата проведения
7 августа, 16.30, «Мерседес-Бенц-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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