Где смотреть «Штутгарт» – «Лейпциг» в Казахстане 7 августа

Стартует новый сезон Бундеслиги. В 1-м туре «РБ Лейпциг» на выезде сыграет против «Штутгарта».

Матч стартует 7 августа в 19:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет Setanta Sports 2.

Статистика Бундеслиги здесь.

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