Где смотреть «Боруссия Д» – «Байер» в Казахстане 6 августа

Стартует новый сезон Бундеслиги. В 1-м туре дортмундская «Боруссия» примет «Байер».

Матч стартует 6 августа в 22:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет Setanta Sports 2.

Статистика Бундеслиги здесь.

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

«Тобол» проиграл «Зриньски» из-за «сухого листа». Боснийцы забили в меньшинстве

При Пайперсе мы обыгрывали грозную Сербию и дважды отбирали очки у Бельгии. Вспоминаем 5 лучших матчей сборной при «летучем голландце»