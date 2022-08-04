Где смотреть «Боруссия Д» – «Байер» в Казахстане 6 августа

Стартует новый сезон Бундеслиги. В 1-м туре дортмундская «Боруссия» примет «Байер».
Матч стартует 6 августа в 22:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет Setanta Sports 2.
Статистика Бундеслиги здесь.
- Дата проведения
- 6 августа, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
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