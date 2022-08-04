Где смотреть «Боруссия Д» – «Байер» в Казахстане 6 августа

Теги Боруссия Дортмунд Байер бундеслига Германия Setanta Sports.ru - Казахстан Setanta Qazaqstan (Сетанта Казахстан) Спорт Казахстана

Стартует новый сезон Бундеслиги. В 1-м туре дортмундская «Боруссия» примет «Байер».

Матч стартует 6 августа в 22:30 по времени Нур-Султана. В прямом эфире игру покажет Setanta Sports 2.

Статистика Бундеслиги здесь.

Боруссия Д – Байер
Дата проведения
6 августа, 19.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

🎰 Европейский футбол возвращается. Наши друзья дарят ставку без риска 🤑

«Тобол» проиграл «Зриньски» из-за «сухого листа». Боснийцы забили в меньшинстве

При Пайперсе мы обыгрывали грозную Сербию и дважды отбирали очки у Бельгии. Вспоминаем 5 лучших матчей сборной при «летучем голландце»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные