Директор «Турана»: «Еще перед началом сезона мы знали о кредиторской задолженности»

Директор «Турана» Айбек Тлеужан высказался о финансовой ситуации в клубе.

– «Туран» живет по средствам и еще перед началом сезона мы знали о кредиторской задолженности с 2021 года, нами обсуждался вопрос о возможной оптимизации бюджета. Мы были вынуждены предложить футболистам пойти на уменьшение в разы личных условий.

Все игроки, которые на сегодня в клубе, согласились на оптимизацию расходов, чтобы продолжать защищать цвета турановцев. Это показывает, что у нас подобрался по-настоящему коллектив единомышленников, для которых «Туран» – их семья». От себя лично выражаю огромную благодарность каждому футболисту, который принял и с пониманием отнесся к нашему предложению.

И при этом мы смогли укрепить свой состав. Прошедшие матчи кубка Казахстана показали, что Бекзат Кабылан, Руслан Жанысбаев, Олег Евдокимов, Звонко Чеклич, Артем Гуренко, Тимур Рудосельский, да и другие помогут нам в завершающей стадии чемпионата страны.

Этим самым хочу успокоить болельщиков, и заверить всех – «Туран» покажет хороший футбол от которого не будет разочарований. Сейчас наступает такой момент, когда крайне важна поддержка на трибунах нашего стадиона. Верим в тренерский коллектив! Они сделают все, чтобы мы выступили достойно в этом году. Самое главное – поддержка, вместе нам будет легче побеждать!

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