Каиров не сыграет в первом матче со «Зриньски»

Защитник «Тобола» Багдат Каиров не поможет костанайцам в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против «Зриньски».

В ответной игре против «Линкольна» он получил желтую карточку, которая стала для него третьей по счету в рамках турнира.

Статистика Каирова здесь.

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