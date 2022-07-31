«Ордабасы» подписал белорусского хавбека Бородина

«Ордабасы» объявил о подписании контракта с белорусским полузащитником Дмитрием Бородиным.

Он будет выступать под 7-м номером.

Последним клубом 23-летнего игрока было минское «Динамо», статистика здесь.

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