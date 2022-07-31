Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла Турции в полуфинале Евролиги

Сборная Казахстана по пляжному футболу проиграла Турции (10:12) в полуфинале Промофинала Евролиги.

На кону в финальном матче будет единственная путевка для дивизиона В на Европейские игры, которые состоятся в следующем году.

Казахстан занял первое место в группе C, обыграв Норвегию (7:3), Грузию (7:1) и Грецию (2:2, по пенальти – 4:3).

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