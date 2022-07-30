«Кызыл-Жар» подписал экс-форварда «Красавы» Чиканчи

Казахстанский «Кызыл-Жар» из Петропавловска заявил 23-летнего российского нападающего Максима Чиканчи.
Игрок – воспитанник московского «Локомотива», играл за «Долгопрудный» и «Кубань-Холдинг».
Его последним клубом был «Красава», за который он в минувшем сезоне провел 32 матча, забил 11 мячей и сделал 5 ассистов.
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