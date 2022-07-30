Супер футбольный уикенд в Европе

Эти выходные будут насыщены большими футбольными событиями: в 4 странах пройдут матчи за Суперкубок, которые откроют новый сезон в европейских топ-чемпионатах.

Суперкубок Англии: «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»

Матч за Суперкубок Англии состоится между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» 30 июля в 22:00.

Команда Клоппа провела хорошую предсезонку. «Ливерпуль» наигрывал Нуньеса, однако клуб все равно покинул Садио Мане, и эта потеря может сказаться на результатах ливерпульцев.

«Сити», к слову, отдал аж троих игроков: Стерлинга, Зинченко и Жезуса. Однако команда Пепа подписала Холанда — «горожанам» не хватало чистого форварда в прошлом сезоне. Также был подписан Филлипс из «Лидса». Вкратце, манчестерцы провели хорошую закупку и готовы достойно смотреться в грядущем сезоне.

Противостояние этих двух команд стало одним из самых интересных за последние годы. Три года назад подопечные Клоппа и Гвардиолы уже встречались в матче за Суперкубок. Тогда победителем встречи стали горожане, одолев «Ливерпуль» в серии пенальти. Как теперь решится судьба трофея? На победу «Ливерпуля» в этой встрече 1XBET дает коэффициент 2.92, а на победу «Манчестер Сити» – 2.48.

Специально к этому матчу главный спонсор спортивных эмоций 1XBET запустил акцию СТАВКА БЕЗ РИСКА, где в случае неудачи можно получить фрибет. Подробности по ссылке.

Суперкубок Нидерландов: «Аякс» – «ПСВ»

В Голландии сезон открывают два самых известных клуба, которые провели прошлый сезон в упорной борьбе. Гонку за чемпионство выиграл «Аякс», а в Кубке страны фортуна улыбнулась «ПСВ». Матч состоится в полночь с 30 на 31 июля.

У Аякса наступает новая эпоха. Эрик Тен Хаг ушел в стан «Манчестер Юнайтед», прихватив с собой лидеров команды. Несмотря на потери, состав чемпиона Нидерландов остается таким же приличным. Все зависит от нового главного тренера амстердамцев — Альфреда Шрёдера.

Что касается «ПСВ», команда заняла второе место в чемпионате, уступив «Аяксу» с разницей в два очка. Однако, в Кубке страны подопечные Рууда ван Нистелроя одержали волевую победу со счетом 2:1. «ПСВ» часто пропускает, из-за проблем в оборонительной зоне, при этом команда так же часто и забивает, показывая свой боевой дух и неуступчивый характер.

Как все обернется в завтрашней игре? Победу «Аякса» 1XBET оценивает с коэффициентом 1.88, на «ПСВ» дают коэффициент 4.14.

Суперкубок Германии: «РБ Лейпциг» – «Бавария»

Сезон немецкого футбола открывает матч за Суперкубок Германии между «РБ Лейцпигом» и «Баварией», который состоится в ночь с 30 на 31 июля в 00:30. В прошлом сезоне «Бавария» дважды обыграла «Лейпциг» в Бундеслиге (4:1, 3:2). В девяти последних личных встречах мюнхенцы не знают поражений.

Однако, с тех пор команду покинул лучший бомбардир Роберт Левандовский. Считается, что голы польского нападающего должны компенсировать Серж Гнабри и новичок команды Садио Мане. Скорее всего, именно такую группу атаки мы увидим в завтрашней игре.

Команда Доменика Тедеско ведет себя скромно на трансферном рынке. Лейпциг больше продают, нежели покупают: клуб покинули Тайлер Адамс, Норди Мукиеле, Чан Хван Хи, Брайан Бробби. Но, скорее всего, в клубе останется лучший игрок прошедшего сезона Кристофер Нкунку, на которого будет возложена вся надежда в завтрашней битве за Суперкубок Германии.

1XBET оценивает шансы команд следующим образом: на победу «быков» дают коэффициент 3.72, на победу мюнхенского клуба – 1.94

Суперкубок Франции: «ПСЖ» – «Нант»

Французский футбольный сезон откроет матч между чемпионом страны «ПСЖ» и победителем кубка «Нантом», которые разыграют Суперкубок Франции в ночь с 31 июля на 1 августа в 00:30.

«ПСЖ» уверенно стал чемпионом страны, набрав 86 очков и опередив ближайшего преследователя («Марсель») на 15 очков. Однако, новый сезон парижане начнут с новым главным тренером Кристофом Гальтье, который покинул «Ниццу». «ПСЖ» провел довольно тихую для себя трансферную кампанию, где сумели удержать в клубе Мбаппе, Неймара и Месси, но, к сожалению, команду покинул аргентинский вингер Анхель Ди Мария, ушедший в «Ювентус».

В прошлом сезоне «Нант» сенсационно победил в финале Кубка Франции, являясь середняком таблицы чемпионата. Победили они бывшую команду нынешнего главного тренера парижан — «Ниццу». Смогут ли канарейки еще раз огорчить месье Гальтье?

1XBET оценивает шансы на победу «ПСЖ» с коэффициентом 1.38, на победу «Нанта» – 8.

Желаем в эти выходные насладиться игрой лучших команд и болеть за своих фаворитов вместе с главным спонсором спортивных эмоций — компанией 1XBET!