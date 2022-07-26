«Каспий» отзаявил Ристо Янкова

«Каспий» объявил об уходе голкипера Ристо Янкова.

Северомакедонец пришел в команду перед началом текущего сезона, но не смог закрепиться в основном составе.

Его статистика здесь.

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