«Каспий» подписал Ивана Пешича (Metaratings)

Портал Meta-ratings.kz сообщил, что «Каспий» подписал контракт с хорватским полузащитником Иваном Пешичем.

В 2019-2020 годах он играл в КПЛ за «Шахтер» и «Кайсар».

В Караганде Пешич работал под руководством Николая Костова, который сейчас тренирует клуб из Актау.

Последний клуб 30-летнего хавбека – минское «Динамо», статистика здесь.

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