Ермек Куантаев о 0:0 с «Актобе»: «Думаю, у нас был сумасшедший настрой»

Защитник «Тараза» Ермек Куантаев прокомментировал ничью с «Актобе» (0:0) в 3-м туре Кубка Казахстана.

– Думаю, у нас был сумасшедший настрой. Мы играли дома, очень хотели победить и сделать после трех домашних матчей группового этапа 9 (очков) из 9 возможных. Увы, создав столько моментов, не смогли забить и не дожали соперника. Наверное, не хватило удачи. Впереди выездной матч против «Актобе», будем анализировать прошедший матч и работать дальше. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить наших фанатов за поддержку. Она была невероятной.

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