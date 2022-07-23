Экс-защитник «Астаны» Рукавина: «Я не могу ничего плохого сказать про игроков и тренерский штаб. Проблемы в руководстве»

Экс-игрок «Астаны» Антонио Рукавина после поражения от «Ракува» (0:5) поделился мнением о ситуации, сложившейся в столичном клубе.

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– Вся история «Астаны» за последние два года показывает простую истину: в футболе должны работать футбольные люди. Если в футбол приходят, чтобы на нем заработать, то никогда не будет результата. Уровень «Астаны» упал. Игроки, которые сейчас есть в команде, 5 лет назад вряд ли получили бы место в основе по своему уровню. Мне очень больно смотреть на это. Особенно из-за того, что я помню на каком хорошем уровне все было раньше. Повторюсь, пришли нефутбольные люди и откатили клуб на десять лет назад.

Я не могу ничего плохого сказать про игроков и тренерский штаб. Проблемы в руководстве. Конечно, можно сказать, что вся проблема из-за чартерного рейса, клуб подвели. Но как раньше ни разу не было такой проблемы? Чартеры же готовятся заранее, когда только узнается соперник. Как может быть так, что основной состав летит одним рейсом, тренерский штаб другим и так далее? Значит люди так работают. Это если бы я сейчас пошел работать в банк или поваром в ресторан. Что бы я смог там сделать? Еще раз: в футболе должны работать люди из футбола.

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