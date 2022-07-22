Спарринг-партнер Усика из Казахстана выступит в андеркарде боя «Казахского титана» и «Иранского Халка»

31 июля в Дубае (ОАЭ) состоится вечер шоу-бокса, главным событием которого станет встреча на ринге двух стронгменов, Алмата Жуманова из Казахстана по прозвищу «Казахский титан» и Саджада «Иранского Халка» Гариби, сообщает Sports.kz.

Также в андеркарде выступит казахстанский супертяж Нурсултан Аманжолов (4-0, 3 КО) — он подерется с замбийским дебютантом Шапи Мушотой. Как информирует промоутер Нургазы Исмагамбетов, предстоящий бой станет для Нурсултана «разминкой» перед более серьезной схваткой в сентябре в Алматы. Отметим, что Нурсултан Аманжолов является спарринг-партнером чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика (19-0, 13 КО).

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