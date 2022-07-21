ATP отменила китайскую серию и представила шесть новых турниров, которые пройдут осенью

ATP опубликовала календарь на вторую половину сезона-2022.

Astana Open в этом сезоне пройдет в статусе турнира ATP 500. Напомним, ранее турнир входил в серию ATP 250.

Из-за ковидных ограничений отменены все турниры в Китае, включая «Мастерс» в Шанхае.

Вместо них осенью пройдут шесть новых турниров на харде – тур выдал организаторам однолетние лицензии. 19 сентября стартует турнир в Сан-Диего (США).

26 сентября – Сеул (Южная Корея), Тель-Авив (Израиль).

10 октября – Флоренция (Италия), Хихон (Испания).

17 октября – Неаполь (Италия).

Полностью календарь здесь.

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