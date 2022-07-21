23 июля в Актобе состоится II этап Кубка Казахстана по байге – OLIMPBET

В этом году впервые в истории Республики проходит Чемпионат Казахстана по байге – OLIMPBET. Первый этап уже состоялся в начале июля в Алматы, второй пройдет в ближайшую субботу, 23 июля, в городе Актобе с призовым фондом 16 млн тенге. Всего за все 5 этапов и финал участники соревнований разыграют более 100 млн тенге.

Чемпионат Казахстана по байге – OLIMPBET проходит в трех дисциплинах: кунан байге, топ байге и аламан байге. Призовые за первые места составляют от 2 млн до 4 млн тенге, в финале, который пройдет в Алматы 15 октября 2022 года, победители получат от 3 млн до 6 млн тенге. Занявшим со второго по пятое места полагаются выигрыши от 100 тысяч до 2,2 млн тенге на каждом из этапов и в финале.