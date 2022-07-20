Решения КДК: «Туран» оштрафовали на 100 МРП за брань болельщиков в адрес судьи, Тунгышбаев дисквалифицирован на 3 матча

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ.

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Были приняты следующие решения.

Кубок Казахстана

«Астана» – «Шахтер»

За нарушение пункта 4.39 Регламента розыгрыша Кубка РК по футболу сезона 2022 года, выразившееся в нахождении в технической зоне постороннего лица (Уразбахтин), в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Шахтер» наложить штраф в размере 40 МРП. ФК «Шахтер» оплатить штраф до 19 августа 2022 года.

«Атырау» – «Кайрат»

За лишение соперника явной возможности забить гол, в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Кайрат» Устименко Д. дисквалифицировать на один матч. Срок дисквалификации считать с 16 июля 2022 года

«Туран» – «Жетысу»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в нецензурных выражениях в адрес главного судьи матча в соответствии с пунктом 1 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран» наложить штраф в размере 100 МРП. ФК «Туран» оплатить штраф до 19 августа 2022 года включительно.

За нарушение подпункта 8.4.3. пункта 8.4 Регламента розыгрыша Кубка РК по футболу сезона 2022 года, выразившееся в отсутствии запасных ворот, в соответствии со статьей 66 Дисциплинарного регламента на ФК «Туран» наложить штраф в размере 20 МРП. ФК «Туран» оплатить штраф до 19 августа 2022 года включительно.

«Ордабасы» – «Аксу»

За грубую игру с использованием чрезмерной силы без возможности сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Аксу» Тунгышпаева Е. дисквалифицировать на три матча. Срок дисквалификации считать с 18 июля 2022 года.

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