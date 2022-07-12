Министр просвещения Казахстана Аймагамбетов о своих подписках в соцсетях: «Я фанат «Барселоны» и Месси. Когда он перешел в «ПСЖ», стал смотреть и их игры»

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов объяснил, почему подписан на футбольные страницы в социальных сетях.

«На самом деле я фанат ФК «Барселона» и Месси. После того, как Месси перешел в «ПСЖ», я также стал смотреть игры этого клуба», – рассказал он в ролике, записанном в формате «Интервью во время поездки».

В АПЛ Аймагамбетов следит за игрой «Манчестер Сити», а из казахстанских команд ему нравится карагандинский «Шахтер».

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