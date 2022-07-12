«Каспий» отзаявил Армана Нусипа

«Каспий» отзаявил 28-летнего казахстанского полузащитника Армана Нусипа.

Он вернулся в клуб из Актау перед началом сезона, в прошлом году выступал за «Тараз» на правах аренды.

Статистика игрока здесь.

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