Казахстанская бригада судей назначена на матч квалификации Лиги конференций

Казахстанская бригада арбитров будет работать на ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги конференций.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Речь о встрече между молдавским «Петрокубом» и мальтийской «Флорианой» (первый матч – 0:0).

Главным арбитром встречи назначен Артем Кучин, помогать ему будут Юрий Тихонюк и Самат Тергеусизов.

Четвертый рефери – Айдын Тассыбаев.

Игра начнется 14 июля в 23:00 по времени Нур-Султана.

🎰 Stream&Win. Ставь. Смотри. Забирай суперпризы в крутом розыгрыше 🤑

Красавица из казахстанского ММА: тренируется вместе с бойцами UFC, побеждала на Чемпионате мира и становилась лучшей студенткой

«Звонок Черчесова после побед – для меня признание». Адиев о реакции в России на успех сборной Казахстана, хейте в адрес Шушеначева и проблемах казахстанского футбола