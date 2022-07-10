Тренер «Тараза» Мазбаев о победе над «Тоболом»: «Перед игрой мы убеждали ребят – неважно, с кем играем, важно, как будем играть»

Главный тренер «Тараза» Нуркен Мазбаев прокомментировал победу в 1-м туре группового этапа Кубка Казахстана над «Тоболом» (6:1).

– Вы видели, что «Тобол» привез молодежный состав, что и сказалось на игре. Но в футболе все может быть, потому перед игрой мы убеждали ребят – неважно, с кем мы играем, важно, как будем играть. К счастью, матч прошел по запланированному сценарию. Спасибо ребятам за отношение к матчу, за понимание. Они хорошо поработали над контролем мяча, организовывали неплохие атаки. Учитывая состав соперника, мы, конечно, не могли ставить стратегических задач – главное было дать игровую практику. В нашем составе вышло несколько молодых ребят, и мы получили важную информацию – в каком они состоянии, на что способны. Было видно, что они проделали большой объем работы, находятся в неплохом функциональном состоянии. Я думаю, больше надо думать о следующей игре, чтобы дать нагрузку тем, кто не играл, и чтобы в целом команда подошла к матчу в оптимальном состоянии.

– Состав «Тобола» до последнего был неизвестен. Это заставляло ломать голову над тем, кого выпустить и какую тактику избрать?

– В принципе, после полета в «Тобола» в Тараз мы уже получили информацию о том, что приехала молодежь. И особых сложностей по этому поводу не возникало. Главное, важно начать групповой этап с победы. Сейчас нам нужно продолжить работу в заданном направлении.

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