Ташкентский «Хумо» будет играть в чемпионате Казахстана по хоккею

В чемпионате Казахстана появится иностранная команда.

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Портал Шайба.kz сообщил, что к первенству присоединится «Хумо» (Ташкент, Узбекистан).

Главным тренером команды станет 62-летний Евгений Попихин.

В сезоне-2019/20 годов «Хумо» выступал в ВХЛ, а его фарм-клуб участвовал в казахстанском чемпионате.

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