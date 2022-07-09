Ташкентский «Хумо» будет играть в чемпионате Казахстана по хоккею

В чемпионате Казахстана появится иностранная команда.
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
Портал Шайба.kz сообщил, что к первенству присоединится «Хумо» (Ташкент, Узбекистан).
Главным тренером команды станет 62-летний Евгений Попихин.
В сезоне-2019/20 годов «Хумо» выступал в ВХЛ, а его фарм-клуб участвовал в казахстанском чемпионате.
💰 Акция от наших друзей. Внеси свой первый депозит и получи бонус до 200 000₸ 🤑
Рыбакина родилась в Москве, но Казахстан сделал ее звездой. Разбираемся, почему теннисистку не нужно считать легионером
Пушка Тагыбергена, сейвы Мокина и финты Тошича: «Тобол» дома сыграл вничью с «Ференцварошем»
Комментарии