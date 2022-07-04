Алекс Джуниор о матче с «Атырау»: «Игра получилась очень сложной для обеих команд»

Защитник «Тараза» Алекс Джуниор прокомментировал выездной матч в 16-м туре КПЛ против «Атырау» (0:0).

– Алекс, довольны результатом?

– Игра получилась очень сложной для обеих команд. К сожалению, мы упустили несколько шансов для взятия ворот. Хотя у соперника тоже были хорошие моменты. С точки зрения результата набранное очко в гостях – тоже неплохо.

– Вы вернулись в стартовый состав. Не было тяжело?

– Я рад вернуться в стартовый состав, и старался выложиться на все сто. Вместе с командой будем продолжать усердно работать. Впереди кубковые встречи, в которых проявится наш характер. Мы уважаем всех наших соперников, но не боимся их и планируем взять очки.

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