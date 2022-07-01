Министр культуры и спорта Казахстана: «Можно закрыть «Барыс» и распределить деньги на другие нужды, но что будут делать тысячи болельщиков?»

Министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев ответил на критику в отношении высоких зарплат игроков «Барыса».

– Можно, конечно, закрыть «Барыс» и распределить выделяемые клубу деньги на другие нужды, но, что потом? Что будут делать тысячи болельщиков, которые любят свою команду? На играх «Барыса» почти всегда аншлаг и для того, чтобы люди продолжали приходить, клуб должен быть сильным, а сильным его делают такие игроки, как Михайлис. Сотни детей смотрят на него и в дальнейшем начинают заниматься хоккеем.

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