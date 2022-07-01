Директор «Турана»: «В декабре были переговоры со спонсором. Но после январских событий в стране их немного пошатнуло»

Директор «Турана» Айбек Тлеужан в интервью Prosports.kz ответил на вопросы о положении дел в клубе.

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– ФК «Туран» выпустил официальный пресс-релиз, из которого следует, что клуб вынужден пойти на оптимизацию бюджета. Расскажите, что послужило причиной этому?

– В декабре были переговоры со спонсором, в которых он пообещал поддержать клуб. Но после январских событий в стране их немного пошатнуло в экономическом плане. В связи с этим мы ждали около полугода дополнительных средств.

– В документе сказано, что у вас существуют задолженности еще за прошлый год. Кому должен «Туран» – игрокам, тренерам, сотрудникам клуба? И есть ли среди них иностранцы?

– На момент прихода на должность директора клуба независимый аудит насчитал задолженность почти в 700 млн тенге. До конца года мы смогли оптимизировать почти половину средств. Но все равно у клуба оставалась задолженность в сумме 400 млн тенге. С нового бюджета 2022 года клуб был обязан выплатить долги по заработной плате и налогам. Потому что клуб с долгами не смог бы пройти сертификацию Федерации и получить разрешение на участие в чемпионате.

– Простите, но куда делся гарантированный 1 млрд 200 млн, который должен был выделить клубу на 2022-й год акимат Туркестанской области? И были ли вообще в природе эти деньги?

– За счет нового бюджета мы закрыли долги, были проведены предсезонные учебно-тренировочные сборы. Есть перелеты и проживание команды. Поскольку у нас нет базы, мы временно проживаем в городе Шымкент. Кроме того, не стоит забывать, что помимо основного состава у нас есть дубль и академия. А в футбольной Академии работают 25 специалистов и занимаются 500 детей.

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