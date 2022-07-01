«Атырау» подписал воспитанника «Зенита» Долгова

«Атырау» подписал контракт с российским нападающим Павлом Долговым.
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Форвард будет выступать под 21-м номером.
25-летний игрок – воспитанник «Зенита», находился в системе санкт-петербургского клуба в 2013-2016 годах, а также в 2021-м.
Также играл за «Анжи», «Енисей», «Томь», «Амкар» и «Торпедо-БелАЗ».
Последним клубом Долгова был липецкий «Металлург»
Статистика игрока здесь.
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