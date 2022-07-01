Казахстанский саппорт в Dota 2 стал лидером европейского рейтинга

Казахстанский игрок в Dota 2 Арман Malady Оразбаев стал лидером рейтинга европейского региона.

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Рейтинг саппорта составляет 12 тысяч MMR, из 89 матчей его команда HellRaisers выиграла 67%.

Сейчас HellRaisers борятся за попадание в первый дивизион Dota Pro Circuit 2021/22: Season 3 для СНГ.

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