«Кайрат» продлил контракт с Айбаром Абдулла

«Кайрат» продлил контракт с нападающим Айбаром Абдулла.

Новое соглашение будет действовать до конца 2023-го с возможностью продления еще на год.

Статистика 20-летнего воспитанника алматинского клуба здесь.

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